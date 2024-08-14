Задержан экс-руководитель "Харьковоблэнерго" за хищение на закупке энергооборудования

НАБУ и САП задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн при закупке трансформаторного и измерительного оборудования АО "Харьковоблэнерго", сообщает Экономическая правда.

Об этом информируют пресс-службы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идет об и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" (2020-2024 гг.) и руководителя коммерческого предприятия.

В сообщении также говорится, что сделка заключалась в продаже обществу заранее выбранными компаниями трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.

Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении.

Согласно данным youcontrol, в 2020-2024 гг. руководителем "Харьковоблэнерго" был Константин Логвиненко.