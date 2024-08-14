Дочери Ирины Фарион предоставили охрану после убийства языковеда

Сотрудники Главного управления Нацполиции во Львовской области обеспечивают охрану Софии Семчишин - дочери погибшего общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. Об этом рассказала представитель Нацполиции Елена Бережная, сообщает Укринформ.

«В рамках уголовного производства по дочери Ирины Фарион Софии Семчишин применены меры безопасности силами работников полиции ГУНП во Львовской области. Такие меры принимаются в соответствии с Законом «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве» , – отметила Бережная.

Как сообщалось, вечером 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион. Вскоре она скончалась в больнице.

25 июля предполагаемого подозреваемого задержали в Днепре. Галицкий райсуд Львова арестовал на два месяца без права на залог 18-летнего жителя Днепра Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.

5 августа Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляцию об изменении меры пресечения Зинченко, подозреваемом в убийстве Фарион, и отклонил ее.