Инцидент на авиабазе в Германии будут расследовать как незаконное проникновение

Полиция Кельна сообщила, что инцидент на военной авиабазе на западе Германии будет расследован как незаконное проникновение.﻿ Со ссылкой на Spiegel, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным Spiegel, военная полиция и Служба военной контрразведки Бундесвера расследуют подозрение в диверсионной операции. В частности, обнаружено, что в одну из казарм ворвались со взломом.

Также правоохранители подозревают, что водопроводная вода на базе была загрязнена. Солдат и гражданских призывали не брать питьевую воду ни при каких обстоятельствах. Пока на территорию базы больше не пускают солдат.

Следует отметить, что в казармах в Кельн-Ване расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские ведомства Бундесвера. Там базируются военно-воздушные силы министерства обороны Германии, поскольку казармы напрямую примыкают к Кельнскому аэропорту. В общей сложности на объекте работают 4300 солдат и 1200 гражданских работников.

Сегодня днем сообщалось, что в немецком Кельн-Вани казармы Бундесвера были полностью опечатаны. В настоящее время правоохранители расследуют возможную диверсию.

Позже стало известно о еще одной диверсии. На этот раз на авиабазе НАТО в Гайленкирхене. Там могли загрязнить питьевую воду.