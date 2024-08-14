В ходе Курской операции к солдатам ВСУ присоединилась авиация - Forbes

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять авиацию в ходе вторжения в Курскую область России﻿. Для этого используются советские истребители. Со ссылкой на издание Forbes, сообщает Деловая столица.

В частности, издание располагает свидетельствами того, что украинский самолет Су-27 нанес удар по российскому командному пункту в Теткино, в нескольких километрах к северу от линии фронта в Курске. Эти же истребители поражают российские позиции американскими авиабомбами со спутниковым наведением Joint Direct Attack Munition (JDAM).

При этом ВСУ воздерживаются от применения недавно поставленных самолетов F-16. Их собираются задействовать для укрепления противовоздушной обороны (ПВО), а не для более рискованных наземных атак вблизи линии фронта — по крайней мере на начальном этапе, говорил главком ВСУ Александр Сырский.

Также украинские военные развернули в районе Курской области "значительное количество" батарей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут блокировать радиосигналы и воздействовать на бомбы со спутниковым наведением, сообщает издание.

При помощи ударных беспилотников украинские батареи сбили уже несколько российских вертолетов, в том числе Ка-52 "Аллигатор". В то же время из-за ответного огня ВСУ потеряли один зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Риск для самолетов в Курской области значителен для обеих сторон. Из-за этого пилоты летают как можно ниже, чтобы избежать обнаружения вражескими радарами.

В целом Россия все еще имеет преимущество по количеству самолетов и авиабомб, несмотря на то, что ВСУ продолжают поражать авиабазы и склады с боеприпасами на ее территории. По оценкам внештатного научного сотрудника Центра оборонных стратегий Ханса Мидттуна, украинские ВВС располагают примерно сотней боевых самолетов без учета обещанных союзниками 85 истребителей F-16, которые прибывают медленно и небольшими партиями.

В свою очередь Россия подготовила к началу полномасштабного вторжения около 300 самолетов для воздушных атак против Украины, которые могут сбрасывать до 100 планирующих бомб в день.

В то же время, несмотря на нехватку самолетов, бомб и другого вооружения, вторжение Украины в Курскую область не демонстрирует никаких признаков замедления.

"Мы наступаем. Наша цель — растянуть позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, чьи военные не в состоянии защитить собственную границу" , — заявил неназванный украинский чиновник.

Напомним, в МВД Украины заявляли, что создание буферной зоны в Курской области защитит приграничные громады от обстрелов. Только за это лето россияне нанесли более 2 тысяч ударов по Сумщине.