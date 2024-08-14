У ході Курської операції до солдатів ЗСУ приєдналася авіація - Forbes

Збройні сили України (ЗСУ) почали застосовувати авіацію під час вторгнення в Курську область Росії﻿. Для цього використовуються радянські винищувачі. З посиланням на видання Forbes, повідомляє Ділова столиця.

Зокрема, видання має в своєму розпорядженні свідчення того, що український літак Су-27 завдав удару по російському командному пункту в Тьоткіно, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту в Курську. Ці винищувачі вражають російські позиції американськими авіабомбами із супутниковим наведенням Joint Direct Attack Munition (JDAM).

При цьому ЗСУ утримуються від застосування нещодавно поставлених літаків F-16. Їх збираються задіяти для зміцнення протиповітряної оборони (ППО), а не для більш ризикованих наземних атак поблизу лінії фронту, принаймні на початковому етапі, говорив головком ЗСУ Олександр Сирський.

Також українські військові розгорнули в районі Курської області "значну кількість" батарей протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які можуть блокувати радіосигнали та впливати на бомби із супутниковим наведенням, повідомляє видання.

За допомогою ударних безпілотників українські батареї збили вже кілька російських гелікоптерів, зокрема Ка-52 "Алігатор". Водночас через вогонь у відповідь ЗСУ втратили один зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Ризик для літаків у Курській області значний для обох сторін. Через це пілоти літають якнайнижче, щоб уникнути виявлення ворожими радарами.

Загалом Росія все ще має перевагу за кількістю літаків та авіабомб, незважаючи на те, що ЗСУ продовжують вражати авіабази та склади з боєприпасами на її території. За оцінками позаштатного наукового співробітника Центру оборонних стратегій Ганса Мідттуна, українські ВПС мають у своєму розпорядженні приблизно сотню бойових літаків без урахування обіцяних союзниками 85 винищувачів F-16, які прибувають повільно і невеликими партіями.

Своєю чергою, Росія підготувала до початку повномасштабного вторгнення близько 300 літаків для повітряних атак проти України, які можуть скидати до 100 плануючих бомб на день.

У той же час, незважаючи на нестачу літаків, бомб та іншого озброєння, вторгнення України до Курської області не демонструє жодних ознак уповільнення.

"Ми наступаємо. Наша мета — розтягнути позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, чиї військові не в змозі захистити власний кордон" , — заявив неназваний український чиновник.

Нагадаємо, у МВС України заявляли, що створення буферної зони на Курщині захистить прикордонні громади від обстрілів. Лише за це літо росіяни завдали понад 2 тисячі ударів по Сумщині.