Минреинтеграции заявило, что Украина примет беженцев из Курщины

Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые нуждаются в гуманитарной помощи или же хотят эвакуироваться в Украину.﻿﻿ Со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук, сообщает Украинская правда.

"В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ, Украина должна быть готова к приему российских беженцев.

Поэтому Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые нуждаются в гуманитарной помощи или же хотят эвакуироваться в Украину" , - говорится в сообщении.

"Украина придерживается всех норм международного гуманитарного права. Мы обеспечим мирным жителям Курщины необходимую защиту и гуманитарную поддержку" , - добавила вице-премьер.

Заявку можно оставить следующим образом:

1) позвонить или написать на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram или WhatsApp.

2) написать на электронную почту: hotlinesos24@gmail.com.