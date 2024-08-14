Мінреінтеграції заявило, що Україна прийме біженців із Курщини

Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або ж хочуть евакуюватися в Україну.﻿﻿ З посиланням на віцепрем'єр-міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук, повідомляє Українська правда.

"У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ, Україна має бути готова до прийому російських біженців.

Тому Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або ж хочуть евакуюватися в Україну" , - йдеться у повідомленні.

"Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. Ми забезпечимо мирним жителям Курщини необхідний захист і гуманітарну підтримку" , - додала віцепрем'єр.

Заявку можна залишити таким чином:

1) зателефонувати або написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp.

2) написати на електронну пошту: hotlinesos24@gmail.com.