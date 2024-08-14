Генштаб подтвердил поражение четырех аэродромов на территории России
В ночь на 14 августа подразделения Сил обороны и ГУР атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ. Со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, сообщает Украинская правда.
"В частности, поражены военные аэродромы „Халино", „Саваслейка", „Борисоглебск" и „Балтимор", - говорится в сообщении.
На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника".
По данным военных, основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.
Результаты атаки уточняются.
В операциях принимали участие подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
В ночь на 14 августа 2024 года дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны - Воздушных сил, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск - совершили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.
Взрывы раздавались на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск.
Собеседники УП подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.
Российские военкоры в соцсетях писали, что удар был результативным, потому что российская ПВО не смогла защитить эти объекты.
Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по действующему военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России.