Генштаб подтвердил поражение четырех аэродромов на территории России

В ночь на 14 августа подразделения Сил обороны и ГУР атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ. Со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, сообщает Украинская правда.

"В частности, поражены военные аэродромы „Халино", „Саваслейка", „Борисоглебск" и „Балтимор" , - говорится в сообщении.

На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника".

По данным военных, основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.

Результаты атаки уточняются.

В операциях принимали участие подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

В ночь на 14 августа 2024 года дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны - Воздушных сил, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск - совершили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.

Взрывы раздавались на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск.

Собеседники УП подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.

Российские военкоры в соцсетях писали, что удар был результативным, потому что российская ПВО не смогла защитить эти объекты.

Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по действующему военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России.