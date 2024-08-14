Генштаб підтвердив ураження чотирьох аеродромів на території Росії

У ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони та ГУР атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ.﻿﻿ З посиланням на Генштаб ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"Зокрема, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор" , - йдеться у повідомленні.

На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника".

За даними військових, основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження.

Результати атаки уточнюються.

У операціях брали участь підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно зі Службою безпеки України і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

В ніч на 14 серпня 2024 року далекобійні дрони СБУ та Сил оборони – Повітряних сил, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ – здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.

Вибухи лунали на летовищах Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглібськ.

Співрозмовники УП підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Російські воєнкори в соцмережах писали, що удар був результативним, бо російська ППО не змогла захистити ці об’єкти.

Супутник зафіксував наслідки ударів українських безпілотників по діючому військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії.