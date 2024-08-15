Иранские хакеры атаковали Трампа, Байдена и Харрис – Google

Иран атаковал около десятка людей, связанных с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и кандидатом в президенты Дональдом Трампом в рамках долговременной фишинговой атаки.﻿﻿ Об этом пишет издание Axios со ссылкой на отчет компании Google, сообщает Украинская правда.

К этому времени ни одна из сторонних организаций не подтверждала заявление кампании Трампа о том, что она стала мишенью иранской хакерской атаки.

В отчете также впервые официально сообщается, что Иран также нацелился на администрацию Байдена-Харрис и связанные с ней президентские кампании.

Google заявила, что APT42 - иранская правительственная хакерская группа, которая также известна как Charming Kitten и Mint Sandstorm, - в мае и июне атаковала около десятка человек.

Хакеры прежде всего атаковали личные электронные ящики чиновников различных почтовых провайдеров.

По крайней мере одна из этих атак - на известного политического консультанта - была успешной, как обнаружил Google.

Google не подтвердил, что именно так анонимный источник слил якобы аутентичные документы, похищенные у кампании Трампа, в Politico, Washington Post и New York Times.

Исследователи безопасности Google все еще видят, что APT42 пытается взломать личные электронные почтовые ящики, связанные с Байденом, Трампом и вице-президентом Харрис.

Известная тактика APT42 включает в себя встраивание вредоносных ссылок как в тело электронных писем, так и в безопасные с виду вложения PDF, что затрудняет их обнаружение пользователями.

Известно, что эта же хакерская группа также взаимодействует с целями на платформах зашифрованных сообщений, таких как Signal и WhatsApp, чтобы втереться в доверие.