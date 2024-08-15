ISW: Россия обеспокоена быстрым продвижением украинцев в Курской области
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что украинские операции в Курской области создают ощутимое влияние на оборону, логистику и безопасность в России, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
На доступных в продаже спутниковых снимках, собранных Maxar 12 августа, видно недавно выкопанную серию полевых укреплений, включая траншеи и противотанковые рвы к юго-западу от Льгова вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов.
Дополнительные спутниковые снимки, опубликованные 13 августа, а также фото, собранные между 6 и 11 августа, показывают недавнее появление полевых укреплений возле трассы 38K-024 к югу от Льгова.
Эти новые укрепления расположены примерно в 17 километрах к северу от самой дальней заявленной границы украинского продвижения в Курской области, что свидетельствует о том, что российские силы обеспокоены возможным продолжением и быстрым механизированным продвижением украинцев на север в Курской области.
Аналитики института отметили, что кажется, российские силы особенно обеспокоены главными магистралями и, вероятно, пытаются предосторожно защитить важные наземные линии связи, чтобы помешать украинским маневрам, особенно вдоль маршрутов E38 и 38K.
Операции Украины в Курской области также влияют на материально-техническое обеспечение российской железной дороги. Община железнодорожников Беларуси заявила 13 августа, что ее внутренние источники сообщают, что российская государственная железнодорожная компания "РЖД" уведомила белорусскую государственную железнодорожную компанию "БЖД" о прекращении следования поездов со всех вокзалов Белорусской железной дороги на станции Орловско-Курской ветки Московской железной дороги с 12 августа в связи с "масштабной оперативной переброской войск в направлении Курской области" и движением грузовых поездов военного назначения.
Ключевые выводы ISW за 14 августа:
- Российские военные блогеры утверждают, что украинские войска незначительно продвинулись вперед в Курской области на фоне общего замедления темпов украинских операций, поскольку российские войска продолжают попытки стабилизировать линию фронта в этом районе.
- Украинские официальные лица продолжают обсуждать украинские операции в Курской области и предлагают свои интерпретации политического влияния, которое Украина, возможно, стремится создать.
- Продолжающиеся украинские операции в Курской области оказывают ощутимое влияние на оборону, логистику и безопасность в России.
- Российское правительство продолжает вербовать военнослужащих для поддержки операций в Курской области.
- Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, похоже, позиционирует себя как спикер российской обороны в Курской области, но его заявления постоянно не соответствуют действительности и в значительной степени противоречат заявлениям относительно надежных российских военных блогеров.
- В ночь с 13 на 14 августа украинские войска провели большую серию ударов с беспилотников по российским авиабазам в России, повредив несколько аэродромов.
- Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" продолжила нарратив, перекликающийся с информационной операцией Кремля, направленной на оправдание насилия России против территориальной целостности и суверенитета государств, ранее колонизированных Советским Союзом и Российской империей.
- Российские войска продвинулись к северу от Харькова и к юго-востоку от Покровска.