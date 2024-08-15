ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за оспы в Африке

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян в Африке глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, сообщает Украинская правда.

ВОЗ созвала свой комитет по чрезвычайным ситуациям на фоне беспокойства тем, что более смертоносный штамм вируса достиг еще четырех стран Африки. Ранее этот штамм был локализован в Демократической Республике Конго.

Независимые эксперты провели виртуальную встречу в среду, чтобы проконсультировать Генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса относительно серьезности вспышки. После этой консультации он объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение - самый высокий уровень тревоги согласно международному законодательству в сфере здравоохранения.

"Обнаружение и быстрое распространение нового штамма оспы на востоке Конго, его обнаружение в соседних странах, которые ранее не сообщали об оспе, и потенциал дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывает большое беспокойство" , – сказал гендиректор ВОЗ.

Еще детали: Во вторник Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, угрожающей безопасности континента, и это первое подобное заявление ведомства с момента его создания в 2017 году.

С начала года в 13 странах Африки было зарегистрировано более 17 000 случаев заболевания оспой обезьян и более 500 смертей, согласно данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, который классифицирует вспышку как "событие с очень высоким уровнем риска". Наибольшее количество случаев - более 14 000 - зафиксировано в Конго, которая сообщила о 96% подтвержденных случаев в этом месяце.

Обезьянья оспа является вирусным заболеванием, которое легко распространяется между людьми и от инфицированных животных. По данным ВОЗ, она может распространяться через тесные контакты, такие как прикосновения, поцелуи или секс, а также через зараженные материалы, такие как простыни, одежда и иглы. Симптомы включают лихорадку, мучительную сыпь, головную боль, боль в мышцах и спине, упадок сил и увеличение лимфатических узлов.