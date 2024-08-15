Генштаб: ВСУ отбили почти 60 атак оккупантов на Покровском направлении

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском направлении – ВСУ отразили 58 атак.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 15 августа.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением пяти ракет, а также 58 авиаударов, в том числе сбросил 71 УАБ. Кроме этого, совершил 4365 обстрелов, из них 135 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань, Купянск, Золочев Харьковской области; Твердохлебное, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Михайловка, Гродовка, Александрополь, Воздвиженка, Калиновое, Водяное, Урожайное, Новодонецкое Донецкой области; Лобковое в Запорожской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и пункта управления, а также поразили четыре артиллерийские системы, средство ПВО, состав боеприпасов и еще один важный объект окупантов.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении в сутки произошло девять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и Берестового.

На лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Невского, Тернов и Макеевки.

На Северском направлении украинские защитники отражали 25 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз возле Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 24 атаки в районах Северного, Нелиповки, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Гродовка, Орловка, Николаевка, Желанне, Скучное, Яснобродовка и Птиче. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили восемь атак у Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил семь штурмов наших позиций недалеко от Водяного и Угледара.

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Новоданиловки - всего провели три штурма.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции семь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.