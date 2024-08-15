Трамп обсудил с премьером Израиля прекращение огня в Газе – СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп в среду поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и обсудил соглашение о прекращении огня в Газе и вопрос заложников. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на два источника в США, информированные о телефонном разговоре, сообщает Европейская правда.

В четверг в Дохе состоится решающий раунд переговоров с участием высокопоставленных чиновников США, Катара, Египта и Израиля, которые попытаются закрыть разногласия, оставшиеся между Израилем и ХАМАС.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила на брифинге для журналистов в среду, что очень важно достичь соглашения, чтобы освободить заложников, принести облегчение палестинцам в Газе и уменьшить региональную напряженность.

ХАМАС удерживает 115 заложников в Газе, где было убито около 39 900 палестинцев.

Один из источников сообщил, что звонок Трампа имел целью поощрить Нетаньяху согласиться на сделку. В то же время собеседник издания не знает, действительно ли бывший президент сказал это Нетаньяху.

Офис премьер-министра Израиля не опроверг факт о телефонном разговоре. В предвыборном штабе Трампа отказались от комментариев.

В прошлом месяце Трамп заявил в интервью Fox News, что Израиль должен как можно скорее прекратить войну в Газе и вернуть заложников.

Во время встречи с Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго на следующий день после интервью Fox News Трамп заявил, что ситуация с заложниками очень сложная, и что их нужно немедленно вернуть.

Напомним, беспокойство полномасштабной региональной войной на Ближнем Востоке выросли после недавних целенаправленных убийств главарей палестинской исламистской группировки ХАМАС и ливанской "Хезболлы".

В связи с этим Иран и "Хезболла" объявили, что нанесут массированные ответные удары по Израилю. Израильские вооруженные силы уже несколько дней находятся в состоянии повышенной боевой готовности.