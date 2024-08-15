В ПриватБанке рассказали, что чаще всего покупают украинцы с помощью карточек

За первые 6 месяцев 2024 года через сеть торговых терминалов ПриватБанка украинцы оплатили 1,6 млрд покупок на сумму 451 млрд гривен. Это на 27,3% больше, чем за первое полугодие 2023 года (1,3 млрд оплат на 350 млрд гривен), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

По данным банка, с начала 2024 года украинцы больше всего тратили денег на покупку продуктов питания - доля оплат в продуктовых магазинах и супермаркетах в общем объеме безналичных оплат украинцев за полгода составляет 44%, что на 1,5% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.

На втором месте по объему карточных расходов – покупка лекарств и товаров для здоровья, которая в 2024 году в потребительской корзине украинца составляет 6,6%. На третьем – оплата в заведениях общепита – 6,4%. Расходы на одежду и обувь составляют 4,5% от объемов безналичных оплат украинцев, на топливо – 4,2%.

В ТОПе товаров и услуг, за которые больше всего безналично оплачивали украинцы, также товары для дома (4% потребительской корзины), электроника и бытовая техника (3,8%), расходы на транспорт (1,5%) и отдых (1,4 %).

Напомним, по данным НБУ, количество активных платежных карт составляет 52,7 млн штук. Более половины из них – в ПриватБанке (28,2 млн). Количество платежных терминалов (POS) составляет 486 тысяч, из них в ПриватБанке – 300 тысяч.

Количество платежей картами в магазинах в Украине растет темпом 30% из года в год. В первом квартале 2024 года средний чек при оплате картами в магазинах Украины составлял 327 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет – 541 гривну.