Взятие в плен более 100 российских военных в Курской области: подробности

Бойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области. Среди пленных - вояки подразделения "Ахмат", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают источники в спецслужбах.

Как отмечается, спецназовцы СБУ взяли в плен 102 военных РФ на территории Курской области. Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз

Спецоперацию провели воины ЦСО "А" Службы безопасности Украины.

"Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже куполом. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно", - отметили источники.

Воины СБУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат".

Что этому предшествовало

Проект "Хочу жить" сообщил, что украинским защитникам удалось взять в плен роту российских солдат в Курской области РФ. По данным "Хочу жить", это произошло вчера, 14 августа.

Отмечалось, что в плен сдались более 100 российских военных.

Ситуация в Курской области

Более недели в Курской области идет операция Сил обороны Украины. На днях главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что Украина контролирует 74 населенных пункта Курской области, а украинские воины продвинулись на 40 квадратных километров.

Кроме того, Сырский отмечал, что Силам обороны удалось взять в плен около 100 российских военных с начала суток 14 августа.

Известно, что Украина создала в Курской области буферную зону, а также планирует открыть гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских. Они будут работать как на выезд в сторону РФ, так и в сторону Украины.