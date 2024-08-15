Литва с пятницы запрещает въезд авто с белорусской регистрацией

С 16 августа въезд в Литву всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, будет запрещен. Об этом говорится в сообщении Государственного пограничного комитета Белоруссии, сообщает Европейская правда.

Запрет распространяется на легковые автомобили, независимо от гражданства владельца или водителя.

Введенное с 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси, не распространялось на авто, не предназначенные для продажи, а также на авто, принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действительную визу или вид на временное/ постоянное жительство в странах ЕС.

С пятницы Литва распространяет запрет на въезд на все зарегистрированные в Беларуси легковые автомобили.