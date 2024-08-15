Литва з п’ятниці забороняє в'їзд авто з білоруською реєстрацією

З 16 серпня в'їзд до Литви всіх легкових авто, зареєстрованих у Білорусі, буде заборонений. Про це йдеться в повідомленні Державного прикордонного комітету Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства власника або водія.

Запроваджене з 18 липня обмеження на в'їзд до Литви легкових транспортних засобів, зареєстрованих на території Білорусі, не поширювалося на авто, які не призначені для продажу, а також на авто, які належать громадянам Білорусі, що мають дійсну візу або посвідку на тимчасове/постійне проживання в країнах ЄС.

З п’ятниці Литва поширює заборону на в'їзд на всі зареєстровані в Білорусі легкові автомобілі.