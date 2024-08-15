Sky News: Украина, вероятно, использовала британские танки Challenger 2 на Курщине

По информации телеканала Sky News, украинские войска, вероятно, использовали британские танки Challenger 2 во время наступления на территории Курской области, сообщает Европейская правда.

Об этом телеканал сообщил, не уточняя источников информации.

Если это подтвердится, это будет первый случай, когда британские танки были использованы украинскими военными в бою на территории России.

Министерство обороны Британии отказалось комментировать оперативные детали. Вооруженные силы Украины тоже не предоставили комментариев.

Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России, в соответствии с правительственной политикой. Источник телеканала сообщил, что это касается танков Challenger 2, и указал, что они были использованы во время украинской операции, которая началась 6 августа.

Подробности о том, как и когда украинские войска развернули танки Challenger 2 в Курской области России, не известны – так же, как и количество танков, которые могли быть задействованы.

82-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, которая с прошлого года эксплуатирует британские боевые танки, участвовала в Курской операции.

Великобритания согласилась передать Украине 14 своих танков Challenger 2 в январе 2023 года, что побудило Германию и Соединенные Штаты предоставить свои танки.

Согласно политике правительства Великобритании, использование любого оружия, предоставленного Украине, должно соответствовать нормам международного права. Военная помощь направлена на то, чтобы помочь украинским военным защитить себя от российской агрессии.

В среду газета Times сообщила, что бывший министр обороны Бен Уоллес рассказал, как во время своего пребывания в должности он давал разрешение Украине поражать цели на территории России, используя "любое оружие, которое ей было предоставлено", за исключением крылатых ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Он предположил, что те же самые правила применяются к Курской операции Украины в России.

Уоллес заявил, что если атака была направлена на уничтожение логистики и инфраструктуры, которые поддерживают российское вторжение в Украину, то для Украины было "абсолютно законным" использовать британское оружие.

По данным издания The Telegraph, Британия не позволила Украине использовать Storm Shadow во время наступления на Курщине.

А глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.