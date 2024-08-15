Образовательный омбудсмен отреагировал на информацию о своем увольнении

Кабинет министров пока не уволил Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена, но такое решение будет в ближайшие дни из-за окончания срока каденции. Об этом Сергей Горбачев, занимавший с 2019 года должность образовательного омбудсмена, написал в Facebook, сообщает Укринформ.

"Мое освобождение от должности образовательного омбудсмена никак не связано с какими-либо претензиями ко мне. Просто 14 августа истек 5-летний срок каденции. А образовательный омбудсмен назначается на срок 5 лет без права повторного назначения. Все ожидаемо и законно. Из Кабмина мне сообщили, что увольнение еще не произошло: нардеп дал неточную информацию. Но оно точно будет в ближайшие дни" , - написал Горбачев.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров уволил с должности образовательного омбудсмена Сергея Горбачева. Впоследствии ряд СМИ распространили эту информацию.