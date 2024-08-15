СБУ разоблачила предпринимателя, который поставлял ВСУ бракованные дроны

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали схему хищения госбюджета на закупке FPV-дронов для Сил обороны, сообщает Левый берег.

Организовал сделку директор частной компании из Киевской области, специализирующейся на производстве беспилотных систем.

В начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение 1 тысячи FPV-дронов для нужд ВСУ, проводимой Нетешинским горсоветом. Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 млн. грн., из которых, по данным следствия, владелец компании-производителя украл почти треть.

"Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества. Речь идет о видеокамерах и видеопередатчиках, которые не отвечали заявленным требованиям к техническим характеристикам БпЛА. Тем самым фигурант искусственно занизил стоимость производства дронов, а полученную "разницу" присвоил. "Накрутка" на каждому беспилотнику составляло от 4 до 7,5 тыс. грн, в зависимости от его вида" , - объяснили в СБУ.

В настоящее время предпринимателю сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.