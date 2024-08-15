СБУ викрила підприємця, який постачав ЗСУ браковані дрони

Служба безпеки та Національна поліція заблокували схему розкрадання держбюджету на закупівлі FPV-дронів для Сил оборони, повідомляє Лівий берег.

Організував оборудку директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем.

На початку цього року підприємець виграв тендер на придбання 1 тисячі FPV-дронів для потреб ЗСУ, що проводила Нетішинська міськрада. Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 млн грн, з яких, за даними слідства, власник компанії-виробника вкрав майже третину.

"Для реалізації схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості. Мова йде про відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БпЛА. Тим самим фігурант штучно занизив вартість виробництва дронів, а отриману "різницю" привласнив. "Накрутка" на кожному безпілотнику становила від 4 до 7,5 тис. грн, залежно від його виду" , - пояснили в СБУ.

Наразі підприємцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.