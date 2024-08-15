Олимпийская чемпионка Магучих перевела 1 млн грн украинским зоозащитникам

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих по легкой атлетике пожертвовала часть своих призовых в помощь животным. Об этом говорится в сообщении UAnimals, сообщает Укринформ.

Деньги получили организация по спасению животных и окружающей среды и четыре приюта для животных.

"Сейчас в Украине очень много бездомных животных, и убежищам нужна поддержка, чтобы позаботиться о каждом. Кроме финансовой и волонтерской поддержки, вы можете брать животных из проверенных приютов в свои семьи, независимо от породы. Мой кот тоже из убежища и тоже беспородистый" , но он лучший в мире и мой любимый прыгун. Так что если у вас есть возможность спасти животное - спасите!" – сказала Ярослава Магучих.

"Мы благодарны Ярославу за добрый поступок - благодаря ему тысячи животных получат лекарства, еду, собственное теплое место для сна. Вместе с тем благодарны за готовность говорить о защите животных и привлекать внимание большой аудитории к этому вопросу. Мечтаем, что однажды помощь животным станет привычным и обыденным делом в украинском обществе, и именно такие мощные голоса, как голос Ярославы Магучих, приближают этот миг" , - отметила руководитель коммуникационного отдела UAnimals Людмила Смоляр.

Накануне Ярослава Магучих также заявила, что часть призовых денег отдаст на нужды ВСУ и в фонд психологической поддержки.