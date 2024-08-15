Олімпійська чемпіонка Магучіх переказала 1 млн грн українським зоозахисникам

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх з легкої атлетики пожертвувала частину своїх призових на допомогу тваринам. Про це йдеться в повідомленні організації UAnimals, повідомляє Укрінформ.

Гроші отримали організація з порятунку тварин і довкілля та чотири притулки для тварин.

"Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж безпородистий, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину - врятуйте!" - сказала Ярослава Магучіх.

"Ми надзвичайно вдячні Ярославі за добрий вчинок - завдяки йому тисячі тварин отримають ліки, їжу, власне тепле місце для сну. Поруч із тим вдячні за готовність говорити про захист тварин і привертати увагу великої аудиторії до цього питання. Мріємо, що одного дня допомога тваринам стане звичною і буденною справою в українському суспільстві, і саме такі потужні голоси, як голос Ярослави Магучіх, наближають цю мить" , - зазначила керівниця комунікаційного відділу UAnimals Людмила Смоляр.

Напередодні Ярослава Магучіх також заявила, що також частину призових грошей віддасть на потреби ЗСУ і до фонду психологічної підтримки.