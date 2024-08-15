Apple позволит разработчикам интегрировать NFC-транзакции в сторонние приложения

Компания Apple объявила, что вскоре разработчики смогут впервые использовать NFC-транзакции в своих приложениях. Сейчас это эксклюзив Apple Pay, сообщает Mezha Media.

Начиная с iOS 18.1 этого года, разработчики смогут предлагать бесконтактные транзакции в приложениях, отдельно от Apple Pay и Wallet, используя новые API. Это открывает новые возможности пользователям iPhone.

API используют Secure Enclave внутри iPhone. Это сертифицированный чип, хранящий конфиденциальную информацию непосредственно на самом устройстве. Разработчики должны будут запросить право на использование NFC и Secure Enclave, заключить коммерческое соглашение с Apple и оплатить соответствующее собрание. Компания заявляет, что это гарантирует, что только авторизованные разработчики, которые отвечают определенным нормативным требованиям и соблюдают стандарты безопасности, могут получить доступ к API.

API NFC и Secure Enclave будут доступны разработчикам в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США в будущем выпуске iOS 18.1 Developer Beta. Позже компания расширит список стран.