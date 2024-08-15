Министр обороны Германии призвал к бдительности из-за возможных диверсий

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к повышению бдительности после возможных диверсий на двух военных базах. Об этом он сказал в интервью Spiegel, сообщает Европейская правда.

Писториус рассказал, что после инцидентов военные быстро отреагировали, перекрыли доступ к базам, усилили контроль, вызвали следственные органы и организовали лабораторные исследования.

"Эти инциденты показывают, что мы должны оставаться бдительными. Разумеется, после этих инцидентов мы также пересматриваем наши планы безопасности и при необходимости вносим в них изменения. Это уже поручено" , – сказал министр.

Пока нет никаких конкретных указаний на связь между двумя инцидентами, отметил Писториус.

"Теперь мы должны дождаться результатов дальнейшего расследования и действовать осмотрительно" , – добавил глава оборонного ведомства.

По его словам, он уверен в сотрудничестве с ответственными следственными органами.

Напомним, накануне в Германии опечатали военные казармы возле Кельна из-за подозрения, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.

Впоследствии стало известно, что военно-воздушная база НАТО в немецком городе Гайленкирхен была закрыта из-за подозрения на диверсию. Позже полиция Кельна заявила, что инцидент на военной авиабазе рассматривается как незаконное проникновение.

Депутаты Бундестага Маркус Фабер и Константин фон Ноц считают, что инциденты на двух военных базах в Германии могут быть связаны с диверсионной операцией России.