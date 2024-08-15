Киевское метро договорилось о строительстве двух новых станций за 13,8 млрд

Киевский метрополитен заключил контракт с группой компаний "Автострада" на строительство метро на Виноградарь в Киеве. Со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, сообщает Лига.Бизнес.

Срок выполнения строительных работ – 30 месяцев (то есть завершить должны в начале 2027 года), стоимость – 13,785 млрд грн.

Сейчас идет оформление разрешительных документов и передача строительных площадок новому подрядчику, после чего начнутся непосредственно строительные работы.

По словам владельца Автострады, работы выйдут на полный темп в 2025 году.

Автострада была единственным участником тендера на строительство метро на Виноградаре. Она должна завершить первую очередь строительства с двумя станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды" и участком вилочного ответвления в сторону будущей станции "Виноградарь".

Автострада сейчас в Киеве ремонтирует аварийный участок тоннеля метрополитена возле станции метро "Демеевская" и строит съезды с Подольско-Воскресенского моста.

Новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" начали строить в Киеве в 2019 году. Планировалось, что их откроют в декабре 2021 года.

Технико-экономическое обоснование строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь предполагало создание четырех станций и нового электродепо Виноградарь в течение девяти лет.

Эта часть зеленой ветки метро проектировалась как линия мелкого залегания. Ее глубочайшая часть начинается на Сырце на глубине около 40 метров и постепенно приближается к поверхности в районе станции "Мостицкая", которая запланирована на пересечении улиц Межевой, Белицкой и Северо-Сырецкой. Следующая станция "Проспект Правды" будет расположена на перекрестке проспекта Правды и Межевой.