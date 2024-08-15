Київське метро домовилося про будівництво двох нових станцій за 13,8 млрд

Київський метрополітен уклав контракт із групою компаній "Автострада" на будівництво метро на Виноградар у Києві. З посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації, повідомляє ЛігаБізнес.

Строк виконання будівельних робіт – 30 місяців (тобто закінчити мають на початку 2027 року), вартість – 13,785 млрд грн.

Зараз триває оформлення дозвільних документів і передання будівельних майданчиків новому підряднику, після цього розпочнуться безпосередньо будівельні роботи.

За словами власника Автостради, роботи вийдуть на повний темп у 2025 році.

Автострада була єдиним учасником тендеру на будівництво метро на Виноградар. Вона має завершити першу чергу будівництва з двома станціями "Мостицька" і "Проспект Правди" та дільницею вилочного відгалуження в бік майбутньої станції "Виноградар".

Автострада зараз у Києві ремонтує аварійну ділянку тунелю метрополітену біля станції метро "Деміївська" та будує з'їзди з Подільсько-Воскресенського мосту.

Нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" у Києві почали будувати у 2019 році. Планувалось, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.

Техніко-економічне обґрунтування будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар передбачало створення чотирьох станцій і нового електродепо Виноградар протягом дев'яти років.

Ця частина зеленої гілки метро проєктувалася як лінія мілкого залягання. Її найглибша частина починається на Сирці на глибині близько 40 метрів і поступово наближається до поверхні в районі станції "Мостицька", яка запланована на перетині вулиць Межової, Білицької та Північно-Сирецької. Наступна станція "Проспект Правди" буде розташована на перехресті проспекту Правди та Межової.