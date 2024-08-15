Большинство немцев считают, что Шольцу не хватает лидерских качеств

Социологический опрос в Германии показал, что большинство жителей страны считают, что канцлер Олаф Шольц плохо справляется со своими обязанностями и ему не хватает лидерских качеств.﻿﻿ Со ссылкой на данные опроса, которые приводит ZDF, сообщает Европейская правда.

В частности, 62% респондентов считают, что правительство во главе с Шольцом работает плохо, еще 33% убеждены, что хорошо. Еще 58% недовольны канцлером Шольцом, хорошо оценивают его работу 36% опрошенных.

Особенно критикуют лидерские качества канцлера: только 16% респондентов подтверждают их наличие, тогда как около трех четвертей (76%) считают, что Олаф Шольц не продемонстрировал никаких лидерских качеств в течение последних недель.

При этом только 29% опрошенных выступают за то, чтобы Шольц во второй раз выдвинул свою кандидатуру на пост канцлера, 67% – против.

Несмотря на споры внутри правительственной коалиции Германии, 74% опрошенных считают, что правительство просуществует до очередных выборов в 2025 году. Только 21% ожидают, что коалиция прекратит свое существование досрочно.

Опрос был проведен исследовательской группой Wahlen с 12 по 14 августа. В нем приняли участие 1 334 человека.

В июле Шольц объявил о намерениях вновь занять пост главы правительства.

Также вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что не исключает возможность побороться за пост главы немецкого правительства на следующих парламентских выборах в 2025 году.