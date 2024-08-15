Дело по экс-руководителю "Харьковоблэнерго": НАБУ и САП раскрыли детали
В НАБУ и САП рассказали подробности разоблачения организованной группы, которая завладела средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования. Со ссылкой на пресс-службы НАБУ и САП, сообщает Экономическая правда.
В 2021 году руководитель АО "Харьковоблэнерго" Константин Логвиненко обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок 11 904 ед. трансформаторного оборудования и 79 425 ед. электроизмерительных приборов по завышенной на 132,5 млн грн. В то же время цену отдельных компонентов оборудования подняли в пять раз.
По данным правоохранителей, реализации коррупционной схемы способствовали руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и оценщик, которые обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок в интересах будущих победителей.
В 2021-2022 гг. в результате частичного выполнения договора на поставку трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам АО "Харьковоблэнерго" нанесен ущерб на сумму 12,5 млн грн, утверждают в НАБУ и САП.
По их данным, введение режима военного положения и предоставление обществу гуманитарной помощи от украинских предприятий и международных организаций, в том числе и энергетического оборудования, заставило участников схемы отложить завладение последней суммой в 120 млн грн.
"А после проведения детективами процессуальных действий в АО "Харьковоблэнерго" решили в начале 2023 года прекратить реализацию плана и не продолжать выполнение договора", - говорится в сообщении НАБУ.
Сейчас о подозрениях сообщили:
- и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" (2020-2024 гг.);
- руководителю отдела материального обеспечения АО "Харьковоблэнерго";
- руководителю отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;
- частному оценщику;
- руководителю коммерческого предприятия.