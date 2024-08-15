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Россияне сбросили КАБы на Сумщину, есть погибший и раненые

Россияне сбросили КАБы на Сумщину, есть погибший и раненые
Фото: t.me/prokuraturasumy

Российские войска вечером 15 августа сбросили, по предварительным данным, две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сумского района. В результате этого погиб человек, еще двое ранены.﻿﻿ Со ссылкой на прокуратуру Сумщины, сообщает Украинская правда.

"По данным следствия, 15 августа 2024 года около 17:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил, по предварительным данным, две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Краснопольской общины Сумского района. В результате атаки оккупантов погиб 40-летний гражданский мужчина, еще два получили ранения", - говорится в сообщении.
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t.me/prokuraturasumy

Также повреждены помещения местного предприятия и транспортные средства работников.

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t.me/prokuraturasumy

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