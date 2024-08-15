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Росіяни скинули КАБи на Сумщину, є загиблий та поранені

Росіяни скинули КАБи на Сумщину, є загиблий та поранені
Фото: t.me/prokuraturasumy

Російські війська ввечері 15 серпня скинули, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумського району. У результаті цього загинув чоловік, ще двоє поранені.﻿﻿ З посиланням на прокуратуру Сумщини, повідомляє Українська правда.

"За даними слідства, 15 серпня 2024 року близько 17:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району. Унаслідок атаки окупантів загинув 40-річний цивільний чоловік, іще два отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
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t.me/prokuraturasumy

Також пошкоджено приміщення місцевого підприємства та транспортні засоби працівників.

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t.me/prokuraturasumy

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