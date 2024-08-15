Харрис планирует участвовать в двух раундах дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, вероятно, проведет два раунда дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом, заявила директор по коммуникациям кампании Харрис Майкл Тайлер. Со ссылкой на The Hill, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По его словам, если предположить, что Трамп появится на дебатах, которые запланированы на 10 сентября, то у американского народа "будет возможность увидеть еще один раунд в октябре".

При этом, как добавил Тайлер, 1 октября губернатор Миннесоты Тим Уолз, который является кандидатом Харрис в вице-президенты, примет участие в дебатах со своим визави от республиканской партии Джей Ди Вэнсом.