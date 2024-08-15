Гарріс планує брати участь у двох раундах дебатів із Трампом

Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс, ймовірно, проведе два раунди дебатів зі своїм опонентом Дональдом Трампом.﻿ Про це заявила директор з комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер. З посиланням на The Hill, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За його словами, якщо припустити, що Трамп з'явиться на дебатах, які заплановані на 10 вересня, то в американського народу "буде можливість побачити ще один раунд у жовтні".

При цьому, як додав Тайлер, 1 жовтня губернатор Міннесоти Тім Волз, який є кандидатом Гарріс у віце-президенти, візьме участь у дебатах зі своїм візаві від республіканської партії Джей Ді Венсом.