Глава СБУ Малюк анонсировал расширение переговорной группы по обменам пленными

В переговорную группу, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занимается подготовкой обменов войдут представители Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны, Министерства внутренних дел, Службы внешней разведки и омбудсмена.﻿﻿ Глава СБУ Василий Малюк на совместном брифинге указанных учреждений, сообщает Украинская правда.

По его словам, переговорная группа расширяется, в нее войдут представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.

Малюк отметил, что это касается организации обменов не только в отношении военнослужащих, но и гражданских граждан, в том числе и тех, кого Россия незаконно удерживает еще с 2014 года.

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"А" СБУ взяли в плен более сотни военнослужащих РФ, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат". "Мы в перспективе уже думаем о том, каким образом максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой" , – отметил Малюк.

В то же время он подчеркнул, что сейчас с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ. В частности, чтобы задокументировать военные преступления.

А потом украинская сторона сможет вести переговоры по их обмену с российской стороной.