Глава СБУ Малюк анонсував розширення переговорної групи з обміну полоненими

До переговорної групи, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займається підготовкою обмінів увійдуть представники Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки та омбудсмена.﻿﻿ Голова СБУ Василь Малюк на спільному брифінгу вказаних установ, повідомляє Українська правда.

За його словами, переговорна група розширюється, до неї увійдуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

Малюк відзначив, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних громадян, зокрема і тих, кого Росія незаконно утримує ще з 2014 року.

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"А" СБУ взяли в полон понад сотню військовослужбовців РФ, серед яких є офіцери та представники підрозділу "Ахмат". "Ми у перспективі уже думаємо про те, яким чином максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших оборонців додому" , – зазначив Малюк.

Водночас він підкреслив, що наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини.

А потім українська сторона зможе вести перемовини щодо їхнього обміну з російською стороною.