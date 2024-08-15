Белый дом, сообщил о начале переброски сил РФ в Курскую область

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Россия начала стягивать часть сил в район Курской области, где наступают Вооруженные Силы Украины. Со ссылкой на эфир телеканала MSNBC, сообщает Европейская правда.

Кирби отказался говорить об оценке ситуации в Курской области, но подтвердил, что США наблюдали за реакцией России "в контексте передислокации части живой силы и техники в район Курской области".

"Нам пока непонятно, о каком именно количестве сил идет речь и что они планируют там делать, каковы их намерения, как они будут отвечать на действия украинцев" , – добавил он.

Представитель Белого дома отметил, что США контактируют с Украиной "в режиме реального времени", чтобы лучше понять ситуацию на месте.

"В то же время мы и дальше будем гарантировать, что Украина имеет средства и ресурсы, в которых нуждается для самозащиты" , – заверил Кирби.

Он отказался уточнять, о каких именно средствах идет речь, но добавил, что США будут объявлять новые пакеты военной помощи Украине "в грядущие недели".

Накануне о стягивании части российских сил на Курщину сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным Reuters, США пока считают неожиданное вторжение Украины в Курскую область России защитным шагом, позволяющим Киеву использовать американскую технику, но обеспокоены потенциальными осложнениями по мере того, как украинские войска продвигаются вглубь российской территории.