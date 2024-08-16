ISW: Кремль создал пока неэффективную структуру в ответ на операцию в Курской области
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), российские власти и военное командование РФ создают сложную и пока что неэффективную структуру для ответа на операцию Сил обороны в Курской области, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
"Кремль и российское военное командование создают сложную, повторяющуюся и пока что неэффективную структуру командования и управления для ответа на украинское вторжение в Курской области".
Министр обороны России Андрей Белоусов объявил 15 августа о создании "координационного совета" при Министерстве обороны России по военным вопросам и вопросам безопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Белоусов заявил, что координационный совет имеет целью улучшить поддержку российских сил, прикрывающих государственную границу, и будет осуществлять надзор за эффективным обеспечением материально-техническими средствами, координацией между силами, реагирующими на угрозы вдоль государственной границы, инженерным обустройством территории и военно-медицинским обеспечением.
В обзоре указывают, что правитель России Владимир Путин поставил перед Минобороны, ФСБ и Росгвардией, пересекающимися в Курской области, задачи, и эти структуры пока не предприняли заметных шагов для установления более четкого распределения обязанностей.
"Задержка с созданием сложной российской структуры в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль не смог спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию".
"Вторжение Украины в Курскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегической нехватки представлений".
Аналитики предполагают, что Кремль имеет более скоординированный подход к обеспечению своего контроля над российским информационным пространством, чем к решению своих военных проблем и проблем в Курской области.
В отчете указывают на то, что российские власти и пропагандисты, похоже, начали согласованную кампанию по дискредитации не связанных с Кремлем так называемых военных блогеров и каналов в социальных сетях, которые распространяют информацию об украинских операциях в Курской области сразу после вторжения.
"Кремль, вероятно, пытается в спешке создать новое информационное пространство, в котором будут преобладать избранные российские милблогеры и признанные российские государственные пропагандисты".
Ключевые выводы ISW за 15 августа:
- Украинские чиновники принимают меры для консолидации и координации управления текущими украинскими операциями в Курской области, продолжая освещать успехи украинских войск.
- Российские так называемые военные блогеры утверждают, что украинские войска продолжают продвигаться в некоторых районах Курской области на фоне общего замедления темпов украинских операций в этом районе.
- Войска РФ сохраняют относительно высокие темпы наступления в Донецкой области, демонстрируя, что российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступлению на востоке Украины, даже если Украина давит на российские войска в Курской области.
- Кремль и российское военное командование создают сложную, дублирующую и пока что неэффективную структуру командования и управления для ответа на украинское вторжение в Курской области.
- Задержка с созданием сложной российской структуры в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль не смог спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию.
- Похоже, что Кремль имеет более скоординированный подход к обеспечению своего контроля над российским информационным пространством, чем к решению своих военных проблем и проблем в Курской области.
- Вероятно, Кремль пытается в спешке создать новое информационное пространство, в котором будут преобладать кооптированные российские "военные" блогеры и признанные российские государственные пропагандисты.
- По сообщениям, украинские войска используют предоставленное Западом оборудование в Курской области, но их возможности наносить удары по российским военным объектам на территории России с помощью оружия, предоставленного Западом, остаются ограниченными.
- Украина организует создание гуманитарного коридора для эвакуации российского гражданского населения, пострадавшего в результате продолжающейся Курской операции, заполняя очевидный вакуум, оставленный администрацией Курской области, и выполняя международные правовые требования по эвакуации гражданского населения.
- Украинский Генеральный штаб сообщил, что в ночь с 13 на 14 августа украинские войска успешно нанесли удары с беспилотников по российским авиабазам.
- Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения на Покровском и Торецком направлениях.
- Российское правительство 15 августа подало законопроект о снижении возраста вступления в Российское добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России с 18 до 14 лет.