ISW: Кремль создал пока неэффективную структуру в ответ на операцию в Курской области

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), российские власти и военное командование РФ создают сложную и пока что неэффективную структуру для ответа на операцию Сил обороны в Курской области, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

"Кремль и российское военное командование создают сложную, повторяющуюся и пока что неэффективную структуру командования и управления для ответа на украинское вторжение в Курской области".

Министр обороны России Андрей Белоусов объявил 15 августа о создании "координационного совета" при Министерстве обороны России по военным вопросам и вопросам безопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Белоусов заявил, что координационный совет имеет целью улучшить поддержку российских сил, прикрывающих государственную границу, и будет осуществлять надзор за эффективным обеспечением материально-техническими средствами, координацией между силами, реагирующими на угрозы вдоль государственной границы, инженерным обустройством территории и военно-медицинским обеспечением.

В обзоре указывают, что правитель России Владимир Путин поставил перед Минобороны, ФСБ и Росгвардией, пересекающимися в Курской области, задачи, и эти структуры пока не предприняли заметных шагов для установления более четкого распределения обязанностей.

"Задержка с созданием сложной российской структуры в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль не смог спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию".

"Вторжение Украины в Курскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегической нехватки представлений".

Аналитики предполагают, что Кремль имеет более скоординированный подход к обеспечению своего контроля над российским информационным пространством, чем к решению своих военных проблем и проблем в Курской области.

В отчете указывают на то, что российские власти и пропагандисты, похоже, начали согласованную кампанию по дискредитации не связанных с Кремлем так называемых военных блогеров и каналов в социальных сетях, которые распространяют информацию об украинских операциях в Курской области сразу после вторжения.

"Кремль, вероятно, пытается в спешке создать новое информационное пространство, в котором будут преобладать избранные российские милблогеры и признанные российские государственные пропагандисты".

Ключевые выводы ISW за 15 августа: