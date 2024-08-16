ISW: Россия сохраняет в приоритете наступление в Донецкой области

Специалисты Института изучения войны отмечают, что россияне продолжают сохранять относительно высокий темп наступления в Донецкой области, несмотря на операцию в Курской области и предоставляя приоритет наступательным операциям на востоке Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

"Российские войска сохраняют относительно высокий темп наступления в Донецкой области, демонстрируя, что российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря на то, что Украина давит на российские войска в Курской области".

Как отмечают в обзоре, российские войска продолжают тактику окружения украинских сил к юго-востоку от Покровска.

"Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 15 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Покровска в пределах Гродовки и к юго-востоку от Покровска в пределах Николаевки, Желанного и Орловки, и, по оценкам ISW, российские войска, вероятно, захватили Орловку и Желанное".

Также, говорится в отчете, российские войска продолжали механизированные штурмы вблизи Донецка в течение последних нескольких недель.

Пресс-секретарь оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой заявил 15 августа, что в группировке российских войск на юге Украины также не произошло значительных изменений, и что российские войска не уменьшают своих наступательных операций в этом районе.

Эксперты добавляют: Россия начала перебрасывать некоторые подразделения из Украины в ответ на ситуацию в Курской области, но типы подразделений и то, откуда они перебрасываются, является убедительным свидетельством, что российское военное командование предоставляет приоритет наступательным операциям на востоке Украины.

"ISW продолжает оценивать, что российское военное командование выводит отдельные элементы российских нерегулярных подразделений из Донецкой области для противодействия украинскому вторжению в Курскую область.

Но, вероятно, крайне не желает выводить российские военные подразделения, участвующие в боевых действиях, из приоритетных секторов Донецкой области из-за опасений, что это может замедлить темпы российских операций на этих территориях".