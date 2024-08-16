В ВСУ показали первые часы наступательной операции в Курской области

Десантно-штурмовые войска ВСУ поделились кадрами первых часов операции в Курской области РФ, сообщает Украинская правда.

"Разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленные. Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ 6 августа 2024 года. День, который войдет в историю российско-украинской войны" , – говорится в сообщении.

Десантники отмечают, что определяющими на начальном этапе операции стали тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина.

Теперь все зависит от устойчивости украинского солдата всех родов войск задействованных в операции, говорят в ДШВ.

Как известно из открытых источников, ядром Курской операции стали две бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ – львовская 80-я и сформированная еще в прошлом году черновицкая 82-я. На второй неделе операции к ним присоединилась часть не менее закаленной 95-й бригады ДШВ.