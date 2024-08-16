У ЗСУ показали перші години наступальної операції в Курській області

Десантно-штурмові війська поділилися кадрами перших годин операції в Курській області РФ, повідомляє Українська правда.

"Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені. Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни" , – йдеться в повідомленні.

Десантники зазначають, що визначальними на початковому етапі операції стали ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша.

Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ задіяних в операції, додають у ДШВ.

Як відомо з відкритих джерел, ядром Курської операції стали дві бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ – львівська 80-та та сформована ще торік чернівецька 82-га. На другому тижні операції до них долучилася частина 95-ї бригади ДШВ.