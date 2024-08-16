Катар призвал Иран тщательно взвесить целесообразность удара по Израилю – СМИ

Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани провел беседу с иранскими лидерами после того, как 15 августа в Катаре состоялись переговоры о прекращении войны Израиля и ХАМАС и обеспечения освобождения заложников, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Как пишет издание The Times of Israel, аль-Тани фактически сказал своим иранским собеседникам, что им нужно тщательно подумать, целесообразно ли для них или "Хезболлы" атаковать Израиль именно тогда, когда наблюдается прогресс в переговорах.

Ссылаясь на новостной сайт Ynet, The Times of Israel указывает, что телефонный звонок, судя по всему, оказал влияние. В частности, должностным лицам одной из стран-посредников стало известно, что "Хезболла" на данный момент отложила выполнение предыдущего решения атаковать Израиль.

Корреспондент Ynet Ронен Бергман сообщает, что еще одним позитивным признаком стало то, что израильская команда приняла предложение аль-Тани остаться в Дохе до возобновления переговоров в пятницу, несмотря на опасения по поводу безопасности, связанные с необходимостью оставаться в столице Катара.

Отметим, что с израильской делегацией встретились США, Катар и Египет. ХАМАС тем временем не принимал участие в переговорах, обвинив Израиль в добавлении новых требований к предыдущему предложению, которое получило поддержку США и международного сообщества.

Одно из требований, которому противится ХАМАС, является сохранение постоянного военного присутствия Израиля в двух стратегических районах Газы после прекращения огня.

Напомним, что новая эскалация конфликта возникла на фоне недавнего убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукры. Иран обвинил в деяниях Израиль, который никак не комментировал свою причастность к этому. Однако страна признала ее в комментарии представителям США.

После этого стало известно, что Иран активно готовится "к ответу". В связи с этим появились опасения, что конфликт на Ближнем Востоке перерастет в полномасштабную войну.