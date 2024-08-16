В НАТО назвали реакцию РФ на бои в Курской области "медленной и рассеянной"

Россия до сих пор пытается сформировать реакцию на операцию Украины в Курске, пока эта реакция была медленной и рассеянной. Об этом сказал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время события Совета по международным отношениям (CFR) 15 августа, сообщает Голос Америки.

Такая реакция России связана с несколькими факторами, по мнению Каволи. Во-первых, это отсутствие понимания, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри России, во-вторых, отсутствие освобожденных войск, которые Россия может привлечь против операции в Курске.

"Россия до сих пор собирает вместе реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Отчасти это потому, что Россия не устанавливает, у кого есть полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но не внутри России, правильно? То есть это должно быть Министерство внутренних дел" , - анализирует генерал.

"Во-вторых, у России нет свободных сил, которые она может перебросить туда. Уровень вовлеченности и находящиеся в Украине части российских наземных сил очень существенный" , - говорит главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе.

Каволи отмечает, что оставшиеся в России подразделения могут противостоять подобной проблеме – военные срочной службы, которым в теории и юридически запрещено воевать в Украине. Соответственно речь идет не о тех боевых единицах, от которых можно ожидать скорейшей реакции.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе подчеркивает, что российские власти перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено, и какой эффект это будет иметь.

"Некоторые подразделения прибыли с Востока Украины, чтобы вести бой. Очевидно, им предпочтут по сравнению с подразделениями из других мест. Думаю, что России придется принимать решения с их стороны о времени и наличии войск" , – говорит Кристофер Каволи.

Также, отвечая на вопрос о состоянии украинской армии, Каволи отметил, что вопреки проблемам, стоящим перед украинскими вооруженными силами, он был поражен инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом плане.

"Думаю, мы видим несколько [из этого] во время наступления в Курской области. Поэтому, безусловно, есть вызовы, но Украина точно имеет способность их преодолеть" , – отметил Каволи, подчеркивая быструю и твердую реакцию союзников в поддержке обороны Украины.