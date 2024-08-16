Россияне заявили об атаке БПЛА и безэкипажных катеров по Крыму
Российское минобороны заявило, что ночью Крым атаковали несколько безэкипажных катеров и безпилотников самолетного типа, сообщает Украинская правда.
Россияне традиционно "все сбили" - пять беспилотников и два катера в акватории Черного моря.
По данным оккупантов, катеры якобы следовали в направлении Крымского полуострова.
Российские власти раньше сообщали, что сами дроны ночью летели на Севастополь.
Напомним:
В ночь на 16 августа оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста, который открыли всего за четыре часа.
Соцсети пишут о километровых автомобильных очередях возле моста.