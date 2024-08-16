Росіяни заявили про атаку БПЛА та безекіпажних катерів по Криму

Російське міноборони заявило, що вночі Крим атакували кілька безекіпажних катерів і безпілотників літакового типу, повідомляє Українська правда.

Росіяни традиційно "все збили" - п'ять безпілотників і два катери в акваторії Чорного моря.

За даними окупантів, катери нібито прямували в напрямку Кримського півострова.

Російська влада раніше повідомляла, що самі дрони вночі летіли на Севастополь.

Нагадаємо:

У ніч проти 16 серпня окупанти повідомили про перекриття Кримського моста, який відкрили лише за чотири години.

Соцмережі пишуть про кілометрові автомобільні черги біля мосту.