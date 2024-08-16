Оккупанты активизировались на Кураховском направлении – сводка Генштаба

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 16 августа.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением 12 ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 101 КАБ. Кроме этого, совершил более 4600 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Михайловское, Победа, Самотоевка, Хотинь, Кондратовка, Константиновка, Бояро-Лежачи, Юрьево Сумской области; Приколотное, Синьковка, Купянск-Узловой Харьковской области; Райгородка Луганской области; Серебрянка, Северск, Торецк, Нелиповка, Дружба, Малиновка, Победа, Нводонецкое, Водяное Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Ольговка, Бургунка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артиллерийские системы и два состава ГСМ.

На Харьковском направлении шли семь боев вблизи Липцев, Старицы и Волчанская.

На Купянском направлении произошло 16 боеприкосновений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз недалеко от Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении также произошло 10 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении шли четыре боя в районах Часового Яра. Противник успеха не имел.

На Торецком направлении россияне атаковали 20 раз неподалеку от Железного, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 41 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожелание, Нудное и Птичье.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 19 атак противника у Парасковеевки, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки.

На Времивском направлении враг пять раз наступал, в частности, в сторону Водяного, Ровно и Константиновки.

На Ореховском направлении российские войска совершили два штурма позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, 10 раз атакуя оборонные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка по-прежнему.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.