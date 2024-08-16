Ночью ПВО сбила все пять обнаруженных беспилотников – Воздушные силы

В ночь на 16 августа российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", "Шахедами" и неустановленными дронами. Силы ПВО сбили пять вражеских беспилотников.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне применили три баллистических ракеты "Искандер-М", три беспилотника типа Shahed и два дрона неустановленного типа из Курской области.