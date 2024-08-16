Ночью ПВО сбила все пять обнаруженных беспилотников – Воздушные силы
В ночь на 16 августа российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", "Шахедами" и неустановленными дронами. Силы ПВО сбили пять вражеских беспилотников.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Всего россияне применили три баллистических ракеты "Искандер-М", три беспилотника типа Shahed и два дрона неустановленного типа из Курской области.
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и средствами РЕБ Воздушных Сил все вражеские БПЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях", – говорится в сообщении.