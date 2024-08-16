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Уночі ППО збила всі п'ять виявлених безпілотників – Повітряні сили

Уночі ППО збила всі п'ять виявлених безпілотників – Повітряні сили
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

У ніч на 16 серпня російські війська атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", "Шахедами" та невстановленими дронами. Сили ППО збили п'ять ворожих безпілотників.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього росіяни застосували три балістичні ракети "Іскандер-М", три безпілотники типу Shahed та два дрони невстановленого типу з Курської області.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться в повідомленні.

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