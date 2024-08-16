Казахстан не будет "слепо придерживаться" санкций против РФ – министр торговли

Казахстан намерен проводить новую линию в применении санкций против России, обещая поставить собственные экономические интересы на первое место, а также углубляет торговые связи со странами от Ирана до Китая. Об этом заявил министр торговли Серик Жумангарин в интервью Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По его словам, Казахстан "не будет слепо следовать санкциям", если они коснутся местных компаний, которые являются основными работодателями в их регионах.

"Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю" , - заявил Жумангарин.

Как отмечает Bloomberg, это резкое изменение риторики, которое отражает маневры Казахстана - крупнейшей в мире страны, не имеющей выхода к морю, - в поисках доступа к мировым рынкам для своего экспорта сырьевых и сельскохозяйственных товаров. Но проблемы только усиливаются, поскольку соседние экономики России и Ирана стали наиболее санкционированными в мире, а Казахстан находится под пристальным вниманием Запада из-за содействия поставкам ограниченных товаров.

Хотя Казахстан выступил против возглавляемой США кампании санкций в связи с полномасштабным вторжением Кремля в Украину в феврале 2022 года, высокопоставленные чиновники, такие как Жумангарин, ранее не оспаривали ограничения публично.

По словам Жумангарина, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые имеют двойное военное и гражданское применение, поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР. Западные правительства говорят, что шарикоподшипники входят в число так называемых "высокоприоритетных" боевых товаров, необходимых для российской военной промышленности.

Угроза санкций

Намекнув на то, что в соблюдении правил Казахстаном могут быть исключения, Жумангарин ясно дал понять, что страна все равно продолжит соблюдать правила, поскольку "не выдержит" санкций.

Жумангарин сообщил, что местные компании, добавленные Министерством финансов США в санкционный список, находятся в процессе закрытия, не вдаваясь в подробности.

Казахстан входит в число стран, которые играют центральную роль в усилиях США и их союзников по изоляции экономики России. Казахстан и Россия являются членами таможенного союза и имеют вторую по протяженности границу в мире после границы США и Канады, а трубопровод, связанный с российским портом Новороссийск, транспортирует около 80% экспортируемой казахской нефти.

Но Жумангарин сказал, что некоторые из мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, вместо этого непропорционально навредили Казахстану. Западные правительства тем временем мало что сделали для компенсации Казахстану, который до войны считал Россию своим крупнейшим торговым партнером.

Изменение торговых потоков вокруг Казахстана в значительной степени пошло на пользу Китаю. Теперь это крупнейший торговый партнер Казахстана с долей, превышающей пятую часть от общего объема. Европейский Союз в целом составил 36% в первой половине этого года.

Напротив, на Россию пришлось 18% общего объема торговли за первые шесть месяцев 2024 года, что почти на полтора процентных пункта меньше, чем в 2022 году. В то же время, по данным Bloomberg Economics, Казахстан стал одним из крупнейших перевалочных центров для экспорта автомобилей из ЕС в Россию.

По словам Жумангарина, Казахстан в значительной степени преодолел проблемы с платежами с Россией, работая с не попавшими под санкции банками и осуществляя около 88% транзакций в национальных валютах.

Балансировка

Теперь перед Казахстаном стоит задача сбалансировать конкурирующие приоритеты по выходу из изоляции, не нарушая ограничений, направленных против его соседей.

Санкции усложняют логистику торговли с Европой, заставляя Казахстан идти в обход через Каспий, а затем через Грузию, сказал Жумангарин. Поставки через Россию больше нецелесообразны, поскольку ее порты забиты внутренними грузами.

Многие из самых больших амбиций Казахстана сосредоточены на Китае, с планом удвоить количество сухих портов, связывающих страны, до четырех. Логистика является единственным ограничением для торговли с соседом на востоке, сказал Жумангарин.

По словам Жумангарина, отрезанный от доступа к океану, Казахстан стремится создать более устойчивые торговые пути, исследуя маршрут на юг через Каспийское море в Иран. Трудность здесь в том, что многие из существующих ограничений охватывают товары двойного назначения для оборонной и энергетической промышленности, сказал он.

Правительство обратилось к Западу с просьбой об уступках, которые позволили бы ему продавать товары в Иран или использовать страну для транзита, - но безрезультатно. Казахстан никогда не признавал никаких односторонних санкций и планирует двигаться вперед, сказал Жумангарин. "Каждый раз мы вынуждены торговаться, - сказал он. - Но как страна мы должны как-то жить".