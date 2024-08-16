В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса

В Украине с сегодняшнего дня введен в действие закон о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, сообщает Укринформ.

"16 августа вводится в действие закон, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности" , - говорится в сообщении.

Теперь в Украине разрешено обращение каннабиса в медицинских целях. В частности, соответствующими препаратами разрешается лечиться военнослужащим, страдающим ПТСР, имеющими тревожные расстройства, а также пациентам с эпилепсией, онкобольным и паллиативным больным, страдающим хронической болью.

Каннабис, его смола, экстракты и настойки исключены из перечня особо опасных веществ. Их обращение, которое раньше было под запретом, теперь разрешен, но с определенными ограничениями.

Отныне также разрешается культивирование растений рода конопли для промышленных целей (за исключением производства и/или изготовления наркотических средств и психотропных веществ). Условие, при котором такое культивирование разрешено – использование семян, собранных из сортов растений, в высушенной соломе которых предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола не превышает 0,2%. С 16 февраля 2027 года предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей должно не превышать 0,3%.

Чтобы обеспечивать выращивание медицинского каннабиса в Украине, разработаны лицензионные условия, которые вскоре рассмотрит Кабмин. Также под лицензионный контроль будет подпадать вся цепь обращения медицинской конопли от импорта или выращивания до отпуска пациенту в аптеке.

Среди требований к культивированию растений рода конопли – выращивание в условиях закрытой почвы; обеспечение круглосуточного видеонаблюдения с предоставлением бесплатного доступа к нему Нацполиции; соблюдение надлежащей практики культивирования и сбора исходного сырья растительного происхождения (GACP).

Для культивирования предусмотрен порядок приобретения семян растений – они должны иметь сертификат качества и быть зарегистрированы в Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине.

Лабораторные исследования медицинского каннабиса на содержание ТГК будут осуществляться исключительно в государственных лабораториях, а образцы растений будут отбираться с участием Национальной полиции, что обеспечит четкий государственный контроль за недопущением незаконного обращения наркотических веществ.

Дополнительными элементами контроля за оборотом наркотических веществ со стороны государства является сопровождение государственной охраной перевозок медицинского каннабиса и лекарств из него.

Прозрачность и контроль обращения лекарств медицинского каннабиса будет обеспечиваться электронной системой, работа которой урегулирована нормативно и после технических разработок заработает осенью этого года, отмечают в Минздраве.

Каждая операция с медицинским каннабисом должна быть зарегистрирована в электронной системе в течение следующего дня после ее осуществления. Будут фиксироваться и учитываться более 30 видов операций по более чем 10 объектам учета. В систему будут вноситься информация о производстве семян медицинского каннабиса, посев, клонирование, посадка растений и посадочного материала, отправка образцов на лабораторное исследование, сбор растений, перевозка, покупка, изготовление лекарств, уничтожение отходов, отпуск в аптеке и т.д. Учету будут подлежать семена, посадочный материал, растения, внутриаптечные заготовки, лекарства, отходы и т.д.

Разрешается также импорт растительной субстанции каннабиса, из которой можно изготовить лекарства в аптеке. Для ввоза в Украину сырья лицензированный импортер должен получить в Гослекслужбе соответствующее разрешение и не превышать установленные государством квоты. Субстанция будет регистрироваться как активный фармацевтический ингредиент (АФИ) в Государственном реестре лекарственных средств по сокращенным срокам (до 30 дней).

Лекарства из медицинского каннабиса будут изготовляться в условиях аптеки и назначаться по рецепту пациентам, для которых обычные лекарственные средства не обладают терапевтическим эффектом или вызывают плохо переносимые побочные реакции.

Приобрести такое лекарство в Украине можно будет только по электронному рецепту, в котором будет указываться лекарственная форма и дозировка, названия действующих веществ, входящих в их состав. Ожидается, что лекарственные средства медицинского каннабиса будут доступны пациентам в форме оральных капель, твердых капсул, дентальных паст.

Людям, которые въезжают или выезжают из Украины или следуют транзитом по ее территории, закон позволяет иметь при себе лекарственные средства на основе медицинского каннабиса для собственного использования в объеме, не превышающем объем, определенный рецептом врача.

Согласно закону деятельность по использованию наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в научной, научно-технической и образовательной деятельности разрешена юридическим лицам всех форм собственности при наличии у них лицензии.

В то же время запрещается реализация растений каннабиса и продуктов их переработки с содержанием тетрагидроканнабинола для рекреационного употребления.

Каннабис имеет в своем составе сотни уникальных каннабиноидов и веществ. Из всех известных веществ, имеющихся в растении каннабиса, только тетрагидроканнабинол и его изомеры оказывают психоактивный эффект. Другие каннабиноиды не влияют на психическое состояние, но могут оказать существенное положительное влияние на течение некоторых заболеваний. Употребление непсихоактивных каннабиноидов не приводит к привыканию и используется в медицине.

В мире медицинский каннабис успешно применяют для устранения побочных эффектов химиотерапии при лечении онкозаболеваний, при хронической боли, глаукоме, анорексии, рассеянном склерозе, синдроме Туретта, шизофрении, эпилепсии, различных психозах, фантомных болях, нейропатической боли.